Ieri l'inferno sull'A1 e traffico in tilt tra Piacenza e il Parmense, oggi il caos per l'esodo di Pasqua: code fra Lodi e Fidenza

Ieri una giornata da incubo tra Piacenza e Fidenza in A1, tra la tragedia del camionista morto dopo l'impatto del suo camion contro un guard rail e l'autostrada del Sole rimasta chiusa per tutto il pomeriggio. Il camionista deceduto all'ospedale di Parma aveva 60 anni ed era originario della provincia di Forlì. Intorno alle 14 il suo tir è finito di traverso al chilometro 78 verso Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza, andando a sbattere contro il guard rail. Alle forze dell'ordine non è rimasto altro che chiudere il tratto di autostrada interessato, verso Fidenza.

In serata il tratto è stato riaperto ma fino a notte venivano segnalate coda fra Piacenza e Terre di Canosssa-Campegine. Traffico in tilt dunque tra Piacenza e il Parmense e anche sulla via Emilia, fino a Fidenza.

E anche oggi la situazione, dal punto di vista del traffico, sembra essere piuttosto complicata. Si registrano infatti code a tratti fra Lodi e Fidenza per il traffico intenso a causa dell'esodo pasquale. Già da stamattina il traffico registrato è subito stato sostenuto e si procede in certi punti con code e velocità limitata.