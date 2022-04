Schianto fatale tra una moto e un camion al Moro: muore un motociclista

Incidente mortale questa mattina intorno alle 9.15 sulla via Emilia in località Il Moro. A scontrarsi, un camion e una moto. L'impatto è stato violentissimo e il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. Immediati i soccorsi da parte di un'ambulanza e di un'automedica inviate dal 118. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per 45 minuti, ma inutilmente. Le condizioni del motociclista, che subito sono apparse gravissime, sono andate peggiorando e alla fine per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto. Per consentire i soccorsi e i rilievi la via Emilia è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel tratto dell'incidente.

