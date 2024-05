Il Moro, schianto tra due auto e un bus: quattro feriti

Quattro feriti, di cui uno grave, dopo lo scontro tra due auto e un bus. È il bilancio dell'incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 9 maggio, a Il Moro, sulla via Emilia.

L'impatto è stato violento. Sul posto le ambulanze del 118 con i soccorritori che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso: due com ferite di media gravità, uno con ferite lievi e un quarto con ferite gravi. Traffico in tilt lungo la via Emilia. Indagini in corso per cercare di stabilire le cause dell'incidente.