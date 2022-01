Il ricordo di Martina: "Solare e sempre dolce con tutti"

Si è spenta anche lei, dopo poche ore dalla morte del suo amico Joseph. Martina Karakach, 17enne, sarebbe diventata maggiorenne in aprile, è morta nel reparto di Rianimazione del Maggiore, dopo il tragico incidente a Torrechiara, lungo la Massese. Martina abitava a Pilastro con la madre, che lavora in uno studio dentistico. I suoi amici parlano di lei come di una persona solare e sempre dolce e rispettosa di tutti. Martina studiava Scienze Umane all'Istituto Vittorio Alfieri di Parma. "Era sempre disposta a dare una mano ai suoi amici di Pilastro, di Langhirano e di Parma: una persona veramente speciale"