Camion a fuoco vicino al casello di Parma Ovest in A15: autostrada chiusa e traffico in tilt

Un camion che trasportava materiale destinato alle ferramenta è andato a fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A15 in direzione Sud, all'altezza del casello di Parma Ovest. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 6 maggio, verso le ore 7.

L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha distrutto completamente il veicolo e il carico, costituito da alcuni materiali ferrosi e da altri oggetti. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, una da Fidenza e una da Parma con l'autobotte.

Gli operatori del 115 hanno effettuato le operazioni di spegnimento dell'incendio e stanno mettendo in sicurezza l'area. Secondo le prime ricostruzioni all'interno del mezzo pesante c'erano infatti anche alcune confezioni di diavolina, che potrebbero causare la ripresa del rogo.

Sul posto stavano per arrivare anche i soccorritori del 118 ma il loro intervento non è stato necessario: fortunatamente infatti non ci sono feriti. L'autista del mezzo è riuscito a scendere in tempo e a segnalare l'incendio ai vigili del fuoco. Dopo l'incendio il tratto autostradale interessato è stato chiuso: si sono verificati alcuni disagi alla circolazione stradale.