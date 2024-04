Si ribalta con l'auto nella notte: 19enne grave al Maggiore

E' ricoverata nel reparto di Rianinazione dell'Ospedale Maggiore di Parma la ragazza di 19 anni, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nella notte tra il 7 e l'8 aprile. La giovane era alla guida della sua auto quando in via Colombo a Castelsangiovanni - per cause al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Nello schianto ha riportato un grave trauma cranico e facciale per l'impatto ed è stato immediatamente soccorsa dai sanitari dell'auto infermieristica del 118 di Castello e dalla Pubblica della Valtidone, tuttavia per le lesioni riportate si è reso necessario anche l'intervento dell'automedica di Piacenza. Nella notte la 19enne è stata infine trasferita a Parma.