Pauroso schianto tra tre auto in A1: quattro feriti gravi, tra cui due bimbi, al Maggiore

Grave incidente stradale poco dopo le ore 9 di stamattina, lunedì 30 agosto, lungo l'autostrada A1 all'altezza del chilometro 94 Sud. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono schiantate - probabilmente a causa di un tamponamento - mentre stavano percorrendo il tratto autostradale nei pressi di Fontanellato. Il bilancio è significativo: quattro persone - i due genitori e i due bimbi -- sono state portate in gravi condizioni di salute al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Una delle auto coinvolte si è ribaltata e una delle persone ferite è rimasta incastrata nell'abitacolo. Secondo le prime informazioni le quattro persone componenti della stessa famiglia, che viaggiavano a bordo dell'auto che si è ribaltata, sono state portate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: i due genitori e i due bimbi che erano a bordo del mezzo.

Sul posto l'ambulanza infermieristica e l'automedica di Fidenza, l'ambulanza infermieristica di Pontetaro, oltre ai volontari di Fidenza. I vigili del fuoco sono intervenuti per fa uscire la persona ferita dall'abitacolo e per mettere in sicurezza l'area. Le ambulanze sono partite in direzione ospedale Maggiore con i quattro feriti a bordo. Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi previsti per legge e ha gestito il traffico autostradale nel tratto interessato dall'incidente.

