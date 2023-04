Due incidenti con cinque camion lungo l'autostrada A1: 8 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Parma

Poco dopo le ore 9:15, sulla A1 Milano-Napoli, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra il bivio con al Modena nord e Reggio Emilia verso Milano, all’altezza del km 149,3. Nell’incidente sono stati coinvolti tre mezzi pesanti di cui uno trasporta merci pericolose. Poco dopo è avvenuto un secondo incidente all’altezza del km 154, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Sul luogo di entrambi gli eventi sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, in corrispondenza di entrambi gli incidenti, il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda verso Milano. In carreggiata opposta si registrano accodamenti per traffico intenso, dovuti agli spostamenti in per le festività pasquali.

Agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.