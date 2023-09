Scontro tra due camion e un'auto in A1: traffico bloccato verso Parma, 7 chilometri di coda

Un incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti e un'auto tra il bivio con l'A22 del Brennero e Reggio Emilia, sta provocando code e rallentamenti lungo l'autostrada A1 verso Parma. In particolare ci sono 7 chilometri di coda in direzione Milano.

L'episodio è avvenuto poco dopo le ore 8 di giovedì 7 settembre km 137,5. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e si registrano 7 chilometri di coda in direzione Milano. A chi da Bologna viaggia verso Milano, si consiglia di uscire a Modena nord, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in A1 a Reggio Emilia.