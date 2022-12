Paura in A1, auto si scontra con un camion, si ribalta e prende fuoco. Gli occupanti scendono appena in tempo: due feriti

Momenti di paura nelle prime ore della mattinata di giovedì 1° dicembre lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 114 in direzione Bologna, per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, un'auto e un mezzo pesante. Secondo le prime informazioni, poco dopo le ore 6, si sarebbe verificato un tamponamento che avrebbe coinvolto i due mezzi. In conseguenza dell'impatto l'auto avrebbe preso fuoco e si sarebbe ribaltata. Fortunatamente le persone all'interno sono riuscite ad uscire prima che si sviluppasse il rogo. Due persone sarebbero state trasportate al pronto soccorso con ferite di media gravità ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere l'incendio e garantire la sicurezza dell'area. In conseguenza dell'incidente si sono formati undici chilometri di coda tra il bivio per l'A15 e l'uscita di Terre di Canossa/Campegine in direzione Bologna. Nella direzione opposta si sono formate code per la presenza di alcuni curiosi che si sono fermati per guardare il punto dello scontro. Sul posto anche la polizia stradale di Reggio Emilia che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico in zona. Le code, inizialmente di 11 chilometri, è poi pian piano diminuita fino a 6 chilometri. Disagi anche lungo la via Emilia.

IN AGGIORNAMENTO