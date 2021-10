Auto esce di strada in A1: 30enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 ottobre, lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 113 Sud, poco prima dell'entrata all'area di servizio, nei pressi del casello di Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada ed è finita a lato della carreggiata.

Il conducente del veicolo, un giovane di 30 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto i sanitari con l'ambulanza India di Pontetaro, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Gli operatori del 115 hanno fatto uscire il ferito, che era rimasto incastrato all'interno dell'auto. Gli operatori del 118 lo hanno poi trasportato all'Ospedale Maggiore. La stradale ha effettuato i rilievi previsti per legge.