Tragedia sfiorata: auto esplode in A1

Tragedia sfiorata nella notte lungo l'autostrada A1. Per cause in corso di accertamento un'auto, con impianto a Gpl, ha preso fuoco probabilmente per un guasto al motore. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo prima che si sviluppassero le fiamme e a scendere, mettendosi in salvo. L'auto stava percorrendo l'autostrada in direzione Bologna: tra il casello di Parma e quello di Terre di Canossa il mezzo ha iniziato ad avere i primi problemi. Il conducente si è fermato nelle piazzale di emergenza: poco dopo si sono sviluppate fiamme e fumo. Sul posto i vigili del fuoco di Parma che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. L'autostrada A1 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Secondo le prime informazioni ci sarebbe stata anche un'esplosione, dovuta alla presenza delle bombolle a Gpl.