Tamponamento tra un'auto e un furgone portavalori in A1: quattro feriti e sei chilometri di coda

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 19 aprile, lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 98 in direzione Nord, in corrispondenza di Fontanellato. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un furgone portavalori si sono scontrati. Il tamponamento è avvenuto poco dopo le ore 11.35.

Secondo le prime informazioni all'interno dell'auto c'erano anche alcuni bambini. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, tra cui l'ambulanza imfermieristica di Pontetaro, la polizia stradale e l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente tutti i quattro feriti avrebbero riportato ferite lievi.

In seguito all'incidente si sono formati diversi chilometri di coda tra Parma e Fidenza, in direzione Milano. Alle ore 12.30 i chilometri di coda sono sei: si sono verificati disagi alla circolazione lungo il tratto interessato dall'incidente.

"Sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Fidenza verso Milano - si legge in una nota di Autostrade - il traffico non è più bloccato, ma rimangono 6 km di coda, a seguito del tamponamento tra 2 vetture avvenuto al km 98 + 900. Il traffico scorre su due corsie. A chi viaggia in direzione di Milano si consiglia di uscire a Parma, percorrere la viabilità ordinaria e fare rientro in autostrada a Fidenza. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanici e sanitari".

IN AGGIORNAMENTO