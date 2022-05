Si schianta contro il guardrail in A1: 38enne grave trasportata in elisoccorso al Maggiore

Grave incidente stradale all'ora di pranzo di oggi, giovedì 5 maggio. Un'auto, guidata da una donna di 38 anni, si è schiantata contro il guardrail mentre stava percorrendo l'autostrada A1, tra i caselli di Parma e di Campegine, all'altezza del chilometro 124 Sud, in direzione Bologna. Secondo le prime informazioni l'incidente, le cui cause sono in corso di ricostruzione, non avrebbe coinvolto altri veicoli. In conseguenza dello scontro la conducente ha riportato contusioni in varie parti del corpo.

Dopo l'allarme sono arrivati i soccorritori del 118: l'elicottero si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma: sul posto anche l'ambulanza infermieristica di Parma, i vigili del fuoco e la polizia stradale. La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata portata al Maggiore con l'elisoccorso. Gli operatori del 115 hanno messoi in sicurezza l'area mentre gli agenti hanno gestito il traffico. Dopo l'incidente si sono formati due chilometri di coda nel tratto interessato.