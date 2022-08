Scontro tra auto e moto in A1: traffico in tilt e 8 chilometri di coda tra Parma e Reggio Emilia

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 29 agosto, lungo l'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emilia. Per cause in corso di accertamento un'auto ed una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il motociclista che è stato portato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Parma e Reggio Emilia, verso Bologna, si registrano 8 km di coda, con tendenza all'aumento, per un in incidente avvenuto all'altezza del km 125, in cui sono rimaste coinvolte un autovettura e una moto, mentre in direzione opposta, verso Milano si è formata una coda di un chilometro per curiosi. Al momento, il traffico defluisce solo in corsia di marcia. In alternativa, per chi è diretto in direzione di Bologna, consigliamo di uscire a Parma e dopo aver percorso la statale 9 Emilia, rientrare in autostrada a Reggio Emilia. Sul posto, sono presenti, il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. Entrata consigliata verso Bologna: Reggio Emilia. Uscita consigliata provenendo da Milano: Parma.

IN AGGIORNAMENTO