Auto si ribalta lungo l'autostrada A1: ragazza di 18 anni grave in ospedale

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì 2 gennaio 2023 lungo l'autostrada A1 in direzione Bologna. Erano da poco passate le 14.30 quando, per cause in corso di accertamento, la conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Il veicolo si è cappottato ed è rimasto al centro della carreggiata.

In seguito all'incidente una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita. L'altra persona che si trovava all'interno dell'auto è invece rimasta illesa. Sul posto sono arrivati i soccorritori della 118, l'ambulanza infermieristica di Fidenza, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Gli operatori del 115 hanno fatto uscire le due persone che si trovavano all'interno dell'auto.

Secondo le prime informazioni la ragazza, che avrebbe riportato ferite di media gravità con contusioni in varie parti del corpo, sarebbe stata trasportata all'ospedale di Vaio di Fidenza. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per cercare di capire la dinamica dell'incidente, ancora poco chiara, che non avrebbe comunque coinvolto altri veicoli. In seguito all'incidente si sono formati alcuni chilometri di coda nel tratto interessato.

IN AGGIORNAMENTO