Auto si ribalta in A1 a Fidenza, tre feriti in ospedale: coinvolta anche una bimba di 4 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 10 giugno, lungo l'autostrada A1, in corrispondenza del chilometro 86 in direzione Milano, all'altezza di Fidenza. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata mentre stava percorrendo il tratto autostradale. A bordo il conducente, sua figlia e una bambina di 4 anni.

Le tre persone a bordo sono rimaste ferite: il conducente è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il guidatore avrebbe riportato ferite di media gravità mentre le altre due persone (la donna e la bimba) fortunatamente solo ferite lievi. Sul posto la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona, l'elisoccorso, le ambulanze e i vigili del fuoco.

In conseguenza dello scontro si sono formati sei chilometri di coda tra il bivio per l'A15 Parma La Spezia e Fidenza, in direzione Milano. L'entrata consigliata verso Milano è Fiorenzuola mentre l'uscita consigliata provenendo da Bologna è Fidenza. Dopo alcune ore la coda si è ridotto e il traffico è tornato alla normalità.