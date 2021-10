Scontro auto-tir nella notte in A1: tre feriti

Grave incidente stradale nella notte lungo l'autostrada A1. Erano da poco passate le ore 4 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e un tir si sono scontrati in corrispondenza del chilometro 83 Nord -all'altezza di Busseto.

Tre persone - due genitori e la figlia - che si trovavano a bordo dell'auto sono rimaste ferite e sono state accompagnate all'Ospedale Di Vaio. Sul posto l'ambulanza infermieristica di Fidenza e l'ambulanza della Croce Rossa di Fidenza, oltre alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. Le condizioni dei feriti non sono preoccupanti.