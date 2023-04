Tragedia sfiorata in A1, auto travolta da un carico di marmo di un tir. Autostrada chiusa e 6 chilometri di coda

Tragedia sfiorata lungo l'autostrada A1 tra i caselli di Terre di Canossa e di Reggio Emilia in direzione Bologna nel pomeriggio del 21 aprile. Un'auto è stata travolta in pieno da un carico di marmo, trasportato da un mezzo pesante. Secondo le prime informazioni dopo un contatto tra l'auto e il camion, per cause in corso di accertamento, il rimorchio si sarebbe ribaltato, andato a finire proprio contro l'auto. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo serio. All'interno dell'auto anche due bambini, che sono rimasti miracolosamente illesi. Sul posto le ambulanze, la polizia stradale e i vigili del fuoco. In conseguenza dell'incidente si sono formati circa sei chilometri di coda. Il tratto dell'A1 tra Terre di Canossa e Reggio Emilia è stato chiuso: all'interno altri 5 chilometri di coda.

AUTOSTRADE - Sulla A1 Milano Napoli, tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto, al cui interno il traffico è bloccato con 5 km di coda in aumento, per il ribaltamento del rimorchio di un camion, che trasportava marmo ed altro materiale, avvenuto all' altezza del km 129.. Il carico ha invaso anche la carreggiata nord, dove si transita sulla sola corsia di marcia e si registra una coda di 2 km tra Reggio Emilia e Terre di Canossa. Per il traffico locale, chi viaggia verso Bologna, deve uscire a Terre di Canossa, dove ci sono code di 6 km, e può rientrare in autostrada a Reggio Emilia, dopo aver percorso la SS9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze, a chi viaggia verso Firenze, consigliamo di percorrere la A15 Parma-La Spezia, la A12 Genova-Rosignano e poi la A11 Firenze mare. . A chi, invece, viaggia verso Bologna e l' Adriatica consigliamo di percorrere la A4 Milano-Brescia e la A22 Brennero-Modena. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' evento.