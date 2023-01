Ha un malore mentre percorre l'A1 e finisce nel canale con il tir

Stava percorrendo l'autostada A1 da Parma in direzione Reggio Emilia quando ad un certo punto ha accusato un lieve malore e ha perso il controllo del mezzo pesante che stava conducendo, finendo in un canale al lato della sede stradale. Un camionista è stato protagonista della disavventura nel pomeriggio di sabato 7 gennaio. Secondo le prime informazioni l'uomo, che si trova in buone condizioni di salute, avrebbe perso il controllo del mezzo all'improvviso. Dopo l'impatto il conducente sarebbe uscito autonomamente dal mezzo: sul posto sono poi arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato alcune cure al camionista, accertandosi delle sue condizioni di salute.