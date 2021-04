Tragico schianto in A1 tra due camion: muore un 55enne

Tragico schianto mortale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 aprile, lungo l'autostrada A1 nei pressi di Fidenza in direzione Sud. Due camion si sono scontrati violentemente per cause in corso di accertamento poco dopo le ore 14.30: ad avere la peggio il conducente di uno dei due mezzi pesanti, che è rimasto incastrato nell'abitacolo. La vittima è un camionista di 55 anni.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 88 Sud. Per il guidatore non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo in seguito alle ferite riportate. Sul posto i Vigili del Fuoco di Fiorenzuola d'Arda e di Piacenza e l'auto infermieristica del 118 dell'Ospedale di Fiorenzuola d'Arda.

IN AGGIORNAMENTO