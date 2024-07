Camion si ribalta in A1: muore il conducente 44enne

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì 10 luglio lungo l'autostrada A1, nei pressi di Fidenza, all'altezza del chilometro 88. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante che trasportava materiale elettrico è uscito di strada e si è ribaltato. Il conducente, un uomo di 44 anni originario di Pescara, è deceduto sul colpo.

L'allarme è scattato dopo le ore 15 sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso - e le forze dell'ordine. Sul posto l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola, l’elisoccorso - partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma - i vigili del fuoco di Fiorenzuola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valdarda e la polizia stradale.

AUTOSTRADE - Dal Km 79 - Direzione: Napoli sono segnalate code di sei chilometri tra Fiorenzuola e Fidenza per incidente Entrata consigliata verso Bologna: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola.

IN AGGIORNAMENTO