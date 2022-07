Scontro in A1 tra due camion e un pullman, 24 feriti tra cui un bimbo di 10 anni: code in direzione Bologna

E' di 24 feriti, anche se molti in maniera lieve, tra cui un bambino di 10 anni, il bilancio di un incidente avvenuto questa notte all'altezza di Sasso Marconi sulla A1. A scontrarsi sono stati un pullman e due camion. Al momento l'autostrada risulta ancora bloccata tra Sasso e Sasso Nord in direzione Bologna altezza km 204. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e si sta facendo defluire la coda di 3 km attraverso due corsie.

Traffico deviato in Porrettana: code in direzione Casalecchio

Chi è diretto a Bologna deve uscire a Sasso Marconi, dove si sono formati 2 km di coda, e può rientrare a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio, dopo aver percorso la strada statale 64 Porrettana. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario