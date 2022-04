Camion si ribalta in A1: autostrada chiusa e 11 chilometri di coda tra Fidenza e il bivio per l'A15

Nella mattinata di oggi, venerdì 8 aprile, un camion si è ribaltato mentre stava percorrendo l'autostrada A1, tra il bivio per l'A15 e l'uscita di Fiorenzuola d'Arda. Le cause dell'incidente, che fortunatamente non ha provocato feriti, sono in corso di ricostruzione. In seguito all'episodio si sono formati 11 chilometri di coda tra nel tratto di autostrada interessato, che è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza dell'area. Secondo le prime informazioni, infatti, il mezzo pesante avrebbe perso gasolio.

Sul posto la polizia stradale di Parma e i vigili del fuoco di Parma e di Fidenza. L'incidente ha provocato criticità alla circolazione anche nella zona dell'Interporto. Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche i soccorsi sanitari e meccanici e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia .Entrata consigliata verso Bologna: Parma. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola.