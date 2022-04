Scontro tra due auto in A1: 5 chilometri di coda e traffico in tilt

Incidente nella mattinata di oggi, martedì 26 aprile, lungo l'autostrada A1. Poco dopo le ore 7.30, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate all'altezza del chilometro 112 Nord, in corrispondenza di Ugozzolo. In conseguenza dell'incidente, che fortunatamente non ha provocato feriti gravi, si sono formati alcuni chilometri di coda in direzione Milano. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia stradale, che ha gestito il traffico. I chilometri di coda, inizialmente cinque, si sono ridotti poi a tre verso le ore 8.