Scontro tra due auto in A1: cinque chilometri di coda tra Parma e Fidenza

Scontro tra due auto in A1 tra Parma e Fidenza in direzione Milano nella tarda mattinata di martedì 11 aprile. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi ma, in seguito al sinistro, si sono formati cinque chilometri di coda.

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Parma e Fidenza verso Milano si è formata una coda di 5 chilometri in diminuzione, per un incidente avvenuto al km 97,6 e ora risolto. Il traffico defluisce su tre corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Parma e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la SS9 Via Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliamo di utilizzare la A22 del Brennero e poi la la A4 Torino-Trieste. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia