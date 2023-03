Scontro tra due auto in A1 tra Parma e Reggio: cinque feriti, tre sono minorenni. Gravi al Maggiore

Grave incidente stradale nella tarda serata di giovedì 30 marzo lungo l'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emilia. Due auto si sono scontrate per motivi in corso di accertamento mentre stavano percorrendo il tratto autostradale in direzione Parma. In conseguenza dello scontro cinque persone sono rimaste ferite, tra loro anche tre minorenni. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Parma, i vigili del fuoco di Sant'Ilario d'Enza, la polizia stradale e l'eliambulanza. Tutti i feriti sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le loro condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbero in pericolo di vita.