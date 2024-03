Incidente in A1: code di 4 chilometri tra Parma e Reggio Emilia

Un incidente, che si è verificato poco prima delle ore 9 lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 138 tra Reggio Emilia e Parma, in direzione Milano, ha provocato alcune code, per ora di 4 chilometri, tra il bivio per l'A11 Brennero-Modena, Terre di Canossa e Parma. Entrata consigliata verso Milano: Terre di Canossa - Campegine. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Reggio Emilia.

AUTOSTRADE - Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia, in direzione di Milano, si registrano 3 km di coda, con tendenza alla diminuzione, per un incidente avvenuto all'altezza del km 137 e 500, ora risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. In alternativa, per coloro che sono diretti verso Milano, consigliamo di uscire a Modena nord e dopo aver percorso la strada Statale 9 Emilia rientrare in autostrada a Reggio Emilia. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli.