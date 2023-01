Incidente in A1: code di 2 chilometri e traffico il tilt anche in tangenziale

Code di 2 chilometri in aumento in direzione Bologna e traffico in tilt - anche lungo le tangenziale e nei pressi della rotonda di fianco al casello di Parma - in seguito ad un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A1, tra Parma e Terre di Canossa, nelle prime ore della mattinata di giovedì 26 gennaio. Lo scontro tra due auto non ha provocato feriti gravi ma la viabilità ne ha risentito: lungo il tratto interessato sono segnalati due chilometri di coda. Traffico in tilt anche nei pressi della rotonda di accesso al casello di Parma. La coda è in entrembe le direzioni in ingresso e in uscita. L'incidente è avvenuto al chilometro 111: sono in corso le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti.

IN AGGIORNAMENTO