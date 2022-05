Scontro tra due auto in A1 tra Parma e Fidenza: 4 chilometri di coda e traffico nel caos

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 24 maggio, lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 89,7 in direzione Milano. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate mentre si trovavano all'altezza del casello di Fidenza. Secondo le prime informazioni si è trattato di un tamponamento. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale. Ci sono stati due feriti: fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi.

E' l'ennesimo scontro che avviene in questo tratto. L'ultimo incidente risale alla giornata di ieri: all'altezza del chilometro 88 Nord si sono scontrati due mezzi pesanti. In conseguenza dell'incidente, che è avvenuto alle ore 7.30, si sono formati 4 chilometri di coda tra il bivio per l'A15 Parma-La Spezia e il casello Fiorenzuola.