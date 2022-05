Scontro tra due mezzi pesanti in A1: cinque chilometri di coda e traffico in tilt

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 23 maggio, lungo l'autostrada A1 tra il bivio dell'A15 Parma - La Spezia e il casello di Fiorenzuola d'Arda all'altezza del chilometro 88 in direzione Nord. Secondo le prime informazioni due mezzi pesanti sarebbero venuti a contatto mentre percorrevano l'autostrada in direzione Bologna. Secondo le prime informazioni ci sarebbero solamente feriti lievi.

In conseguenza dell'incidente si sono verificati cinque chilometri di coda tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola. L'entrata consigliata verso Milano è Fiorenzuola mentre l'uscita consigliata provenendo da Bologna è Parma. Le code si sono formate anche per la presenza di automobilisti curiosi che si sono fermati o hanno rallentato per

