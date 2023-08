Scontro tra due auto lungo l'A1, un ferito incastrato nell'abitacolo: è grave

Un grave incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A1 nel tratto compreso tra Parma e Reggio Emilia nel corso del pomeriggio di sabato 12 agosto. Secondo le prime informazioni due mezzi, un furgone Iveco Daily 35 e una Mercedes Slk si sarebbero scontrati, per cause in corso di accertamento. Il conducente di uno dei due mezzi è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Per farlo uscire è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Il conducente ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed ha riportato gravi traumi in varie parti del corpo.