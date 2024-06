Auto contro il guardrail in A1: un ferito in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo l'autostrada A1. Erano da poco passate le tre e mezza quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che ha finito la sua corsa contro il guardrail. L'allarme è scattato dopo pochi minuti e dopo le chiamate alla centrale operativa del 118 sul posto sono arrivati i soccorritori e i sanitari. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato ferite serie ma non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO