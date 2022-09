Cerca di evitare un camion e si ribalta in autostrada: grave in ospedale

Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata all'altezza del chilometro 88 Nord. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe cercato di evitare il tamponamento con un camion ed avrebbe così perso il controllo del mezzo.

Sul posto i soccorsi sono arrivati in pochi istanti: oltre ai sanitari dell'ambulanza infermieristica di Fidenza anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. L'incidente si è verificato verso le ore 23. Il conducente avrebbe riportato vari traumi e contusioni ma non sarebbe in pericolo di vita.