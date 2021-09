Camper si ribalta in A1: marito e moglie feriti gravi al Maggiore

L'incidente è avvenuto stamattina in autostrada tra Fidenza e Alseno: la donna ha riportato traumi in varie parti del corpo

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 26 settembre, lungo l'autostrada A1 in direzione Nord, all'altezza del chilometro 83 Nord, tra Fidenza e Alseno. Per cause in corso di accertamento un camper, a bordo del quale stavano viaggiando marito e moglie, si è ribaltato.

In seguito all'incidente il conducente ed il passeggero sono rimasti feriti: la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute - ha riportato infatti traumi in varie parti del corpo - mente l'uomo ha ferite di media gravità. Sul posto l'ambulanza infermieristica e l'automedica di Fidenza, oltre ai volontari della Croce Rossa di Fidenza, i Vigili del Fuoco e la polizia stradale.

Secondo le prime informazioni la moglie si troverebbe in gravi condizioni di salute mente il marito sarebbe stazionario. Gli operatori del 115 hanno lavorato per riportare l'area in sicurezza mentre gli agenti della stradale hanno effettuato i rilievi previsti per legge e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, che non avrebbe coinvolto altri veicoli.