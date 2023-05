Fidenza, auto si schianta contro il guardrail mentre percorre l'A1: conducente in ospedale

Si è schiantato contro il guardrail dell'autostrada A1 per cause in corso di accertamento, probabilmente per un malore improvviso, ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Momenti di paura nella mattinata di venerdì 26 maggio verso le ore 8 all'altezza del chilometro 77 Nord, nella zona di Fidenza in direzione Fiorenzuola.

Dopo l'allarme sono arrivati sul posto i soccorritori del 118, in particolare l'ambulanza di Fidenza con a bordo l'infermiere. I sanitari hanno soccorso il conducente, per poi trasportarlo in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. Secondo le prime informazioni le condizioni del conducente ferito sono di media gravità.