Schianto nella notte in A1 tra un furgone e un tir: ferito incastrato nell'abitacolo

Grave incidente stradale nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio lungo l'autostrada A1, in direzione Bologna. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le ore 4, un furgone e un tir si sono scontrati mentre percorrevano la corsia in direzione Sud. Secondo le prime informazioni l'impatto sarebbe stato particolarmente violento e il conducente del fugone sarebbe rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. L'uomo, dopo essere stato liberato dai vigili del fuoco di Parma, intervenuti sul posto con una squadra, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente il conducente non avrebbe riportato ferite gravi.

IN AGGIORNAMENTO