Furgone si ribalta in A1: quattro feriti, due gravi

Grave incidente stradale nella serata di ieri, domenica 3 luglio, lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 92 in direzione Sud.

Secondo le prime informazioni un furgone si sarebbe ribaltato senza coinvolgere altri veicoli. L'incidente è avvenuto verso le ore 22. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: l'ambulanza infermieristica di Fidenza, i volontari della Croce Rossa di Fidenza e l'automedica di Fidenza.

Quattro persone sono rimaste ferite: due di loro in modo particolarmente grave. Secondo le prime informazioni infatti avrebbe riportato contusioni in varie parti del corpo. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.