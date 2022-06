Furgone si ribalta in A1: 8 chilometri di coda tra il bivio per l'A15 e Fidenza

Un furgone si è ribaltato nel pomeriggio di oggi, domenica 19 giugno, mentre stava percorrendo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 83 in direzione Milano tra il bivio per l'A15 e Fidenza. In conseguenza dell'incidente, avvenuto verso le ore 14.15, si sono formati più di 8 chilometri di coda. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area interessata all'incidente.

"Sulla A1 Milano-Napoli - comunica Autostrade per l'Italia - tra il Bivio con la A15, Parma-La Spezia, e Fiorenzuola in direzione di Milano, si segnalano 8 km di coda per incidente al km 83, che ha visto il ribaltamento di un furgone. A chi viaggia in direzione di Milano si consiglia di uscire a Parma, percorrere la via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Sul luogo dell'evento sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitario"

IN AGGIORNAMENTO