Furgone si ribalta nella notte in A1: due feriti gravi al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra sabato 25 e domenica 26 settembre lungo l'autostrada A1, nella corsia Nord, all'altezza del casello di Parma. Per cause in corso di accertamento il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro il guardrail e si è ribaltato.

Il conducente e il passeggero del furgone sono rimasti feriti: gli operatori del 118, arrivati sul posto con ambulanze e automedica, li hanno trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le condizioni di salute di uno dei due sono particolarmente gravi: l'altra persona ha riportato invece ferite di media gravità. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.