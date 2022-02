Paura in autostrada, scoppia una gomma: furgone si ribalta

Paura lungo l'autostrada A1, in direzione Milano, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 febbraio. Per cause in corso di accertamento un furgone, che stava percorrendo la strada in direzione Milano, si è ribaltato all'altezza del chilometro 105.

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 13.30 Le due persone che si trovavano all'interno del mezzo sono incredibilmente illese. Secondo le prime informazioni il furgone si sarebbe ribaltato dopo lo scoppio di uno pneumatico. Sul posto i soccorritori dell'ambulanza infermieristica di Parma e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente.