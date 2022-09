Tir in fiamme in A1 vicino al bivio per l'A15, il conducente scende appena in tempo: 4 chilometri di coda

Poco prima delle ore 9.30 di mercoledì 21 settembre un autocarro ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A1, vicino al bivio per l'A15 Parma- La Spezia in direzione Milano. Secondo le prime informazioni il conducente sarebbe sceso appena prima che le fiamme avvolgessero il mezzo pesante. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e alcune squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere l'incendio. In seguito all'incidente si sono formati quattro chilometri di coda tra il casello di Parma e il bivio per l'A1 Parma- La Spezia in direzione Milano. Si sono formati alcuni chilometri di coda anche in direzione Bologna per la presenza di alcuni curiosi. L'entrata consigliata verso Milano è Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia. L'uscita consigliata provenendo da Bologna è Parma. Il conducente del tir sarebbe fortunatamente rimasto illeso.