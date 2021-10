Motociclista cade sull'asfalto in A1: ferito in ospedale

Grave incidente stradale in A1 nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 ottobre. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo della moto mentre stava effettuando un sorpasso lungo l'autostrada, all'altezza del chilometro 94 Nord. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 19.30.

Il conducente è caduto sull'asfalto e si è provocato alcune escoriazioni. Sul posto è arrivata, in pochi istanti, l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Pontetaro: i sanitari hanno prestato i primi soccorsi al ferito e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti.