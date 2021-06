Schianto tra due auto in A1, tre feriti in ospedale tra cui un bimbo di 5 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 giugno, lungo l'autostrada A1 nei pressi di Fontanellato. Per cause in corso di accertamento due auto sono state coinvolte in un tampomento mentre percorrevano l'autostrada in direzione Bologna, all'altezza del chilometro 99 Sud.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori dell'ambulanza infermieristica di Fidenza, insieme alla polizia stradale. Le persone coinvolte nel tamponamento sono state in totale sono stati sei: tre feriti non gravi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Tra loro anche un bambino di 5 anni. Sul posto gli agenti della stradale hanno effettuato i rilievi previsti per legge.