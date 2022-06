Tamponamento tra due camion in A1 nella notte: due feriti gravi al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 109 in direzione Nord. Per cause in corso di accertamento due mezzi pesanti sono venuti a contatto: secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento. L'incidente è avvenuto verso le ore 4.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato i conducente dei due camion al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni avrebbero riportato ferite di media gravità. Sul posto anche la polizia stradale e una squadra dei vigili del fuoco di Parma, partita dalla caserma di via Chiavari: gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area dello scontro.