Maxi tamponamento tra tir in A1, ferito un camionista: code e rallentamenti

Maxi tamponamento tra alcuni mezzi pesanti nella mattinata di oggi, martedì 1° febbraio, lungo l'autostrada A1 in direzione Nord, all'altezza di Busseto. Per cause in corso di accertamento alcuni tir, che stavano proseguendo in direzione Milano, si sono scontrati. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia stradale, che ha effettuato i rilevamenti previsti per legge. Secondo le prime informazioni il conducente di uno dei camion, ferito, sarebbe stato trasportato all'Ospedale di Vaio di Fidenza ma non si troverebbe in pericolo di vita. In seguito all'incidente si sono formati alcuni chilometri di coda nel tratto interessato: si sono registrati anche alcuni rallentamenti tra le uscite di Parma, Fidenza e Fiorenzuola d'Arda.

IN AGGIORNAMENTO