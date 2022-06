Tamponamento tra due auto in A1: coda di 4 chilometri

Nella mattinata di oggi, giovedì 16 giugno, si è verificato un tamponamento tra due auto lungo l'autostrada A1, tra i caselli di Parma e di Terre di Canossa-Campegine che ha provocato disagi al traffico e alcune code per circa 4 chilometri, nel tratto interessato. Lo scontro non avrebbe provocato feriti gravi ma le operazione di soccorso e rimozione dei mezzi hanno avuto come conseguenza alcuni rallentamenti al traffico. L'entrata consigliata verso Bologna è Reggio Emilia. Uno dei due conducenti è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti.