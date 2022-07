Tragico tamponamento tra due auto nella notte in A1: muore un 29enne, ragazza grave al Maggiore

Ancora sangue sulle strade. Gravissimo incidente stradale nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 luglio lungo l'autostrada A1. Poco prima delle ore 3, infatti, due auto si sono scontrate, per motivi in corso di accertamento. Si sarebbe trattato di un tamponamento. Il bilancio dello schianto è stato di un morto, un ferito grave - ricoverato nell'area rossi del pronto soccorso - e un ferito lieve. A perdere la vita un giovane di 29 anni. La ragazza che viaggiava con lui è ricoverata in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma.

La dinamica dell'incidente, che si è verificato al chilometro 110 in direzione Sud - all'altezza di Fontanellato - in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale, che sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi previsti per legge. Sul posto anche i sanitari del 118 - l'ambulanza infermieristica di Fidenza, l'automedica di Fidenza e l'ambulanza della Croce Rossa di Fidenza - e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. In seguito all'incidente si sono formate alcune lunghe code nel tratto interessato. Alle 8.30 tra il casello di Fidenza e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia la coda era di 9 chilometri.

IN AGGIORNAMENTO