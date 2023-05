A1, scontro tra tir e auto lungo il tratto Fidenza-Salso: un ferito

Poco prima delle 13:45, sull’autostrada A1 Milano - Napoli, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’autostrada A15 e Fidenza – Salsomaggiore Terme in direzione Milano, al km 97, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. Sono rimasti feriti i conducenti, ma nessuno dei due in modo grave. Sono stati trasportatii al Pronto Soccorso di Parma: uno di essi ha riportato ferite di media gravità. Per l'altro ferite lievi.

Sul luogo dell'evento sono intervenute due ambulanze di Pontetaro tra cui una con a bordo l'infermiere, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. La strada è attualmente libera, ma immediatamente dopo l'incidente il traffico è transitato su due corsie con 9 km di coda in direzione Milano. Per chi è diretto verso Milano, si consiglia quindi di uscire a Parma e, dopo aver percorso la SS9 via Emilia in direzione Milano, rientrare in autostrada a Fidenza.