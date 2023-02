Scontro tra due auto e due tir in A1: due feriti gravi al Maggiore

Grave incidente stradale alle ore 23 di giovedì 23 febbraio lungo l'autostrada A1. Per cause in corso di accertamento due auto e due tir si sono scontrati mentre stavano percorrendo la corsia in direzione Nord. Lo scontro è stato particolarmente violento ed è avvenuto all'altezza del chilometro 116 in direzione Milano, tra i caselli di Parma e di Terre di Canossa/Campegine. Secondo le prime informazioni due persone sarebbero rimaste ferite ed avrebbero riportato traumi di una certa gravità in varie parti del corpo. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Il tratto autostradale è stato chiuso e poi riaperto alle 4.30 di stamattina.

AUTOSTRADE - Poco prima delle ore 04.30 sull’autostrada A1 Milano - Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano, chiuso a seguito di un incidente avvenuto al km 116 che ha visto coinvolti due veicoli leggeri e due mezzi pesanti. Al momento, nel tratto interessato, il traffico è regolare. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.